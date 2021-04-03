إيقاف جزائري بطنجة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بطنجة، أخيرا، فرنسيا من أصول جزائرية، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه، صادر في حقه من قبل السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في ارتباطه بعصابة إجرامية منظمة نفذت عدة سرقات بدول أوربية باستعمال أسلحة نارية.

وأفاد مصدر أمني مسؤول، أن عملية إيقاف الجزائري، الذي يبلغ من العمر 29 سنة، جاء بناء على «نشرة حمراء» عممتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) على الدول الأعضاء بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، إذ باشرت إثره المصالح الأمنية بطنجة أبحاثها وتحرياتها في الموضوع، إلى أن تمكنت من تحديد مكان وجوده والقبض عليه داخل شقة بمنطقة «الغندوري» وسط المدينة، فعملت على اقتياده إلى مقر ولاية الأمن للتأكد من هويته والبحث معه حول القضايا المتابع من أجلها.

المختار الرمشي (طنجة)