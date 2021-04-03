الشرطة تداهم عرسا بسبتة

داهمت عناصر الشرطة المحلية بسبتة المحتلة، ليلة الأحد/الاثنين، منزلا خرق أصحابه قانون حالة الطوارئ الصحية المفروضة بالمدينة، وأقاموا به حفل زفاف مغربي دون ترخيص من السلطات المعنية، ما أدى إلى فوضى عارمة وفرار أغلب المدعوين عبر سطوح المنازل المجاورة.

ونقلت مواقع إخبارية محلية، أن عناصر الشرطة الإسبانية تدخلت بعد أن توصل قسم الطوارئ بمكالمة هاتفية من أحد الجيران، اشتكى من ضجيج حفل مقام بحي «أركوس كويبرادوس»، الذي يؤوي عددا كبيرا من مغاربة سبتة، لتلتحق بالمكان سيارات الشرطة مدعومة بأفراد من الحرس المدني، الذين عملوا على تطويق المنزل موضوع الشكاية، ما أثار نوعا من الذعر والخوف لدى المدعوين، الذين قاموا بإغلاق الباب في وجه رجال الشرطة لمنعهم من الدخول، قبل أن يلجأ أغلبهم إلى الهروب عبر أسطح المنازل المجاورة.

واقتحم رجال الشرطة المنزل وتمكنوا من إيقاف 30 شخصا من المدعوين، من بينهم نساء، فيما تمكن صاحب المنزل، رفقة العروسين المغربيين، من الفرار إلى وجه مجهولة.

المختار الرمشي (طنجة)