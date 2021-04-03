حجز أصفاد لدى مبحوث عنه بالناظور

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسلوان، الاثنين الماضي، من إيقاف أحد أخطر العناصر الإجرامية بالمنطقة الملقب بـ «ولد الجن»، للاشتباه في تورطه في العديد من الأعمال الإجرامية الخطيرة بالمنطقة.

وأفلحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي في عملية إيقاف «ولد الجن» بعد معلومات دقيقة توصلت بها حول اختبائه في منزل، بأحد الدواوير التابعة ترابيا لجماعة بوعرك بإقليم الناظور. ونصبت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسلوان كمينا محكما، كما وضعت خطة مدروسة للإيقاع بالعنصر المذكور، والتي أفضت إلى اعتقاله.

وأخضعت عناصر الدرك الملكي، المكان الذي كان يختبئ فيه المعني بالأمر لعملية تفتيش دقيقة بأمر من النيابة العامة المختصة، ما مكنها من حجز أصفاد حديدية، وسيارة من نوع «ميرسدس 220» تحمل صفائح مزورة، ودراجة نارية من النوع السريع «تيماكس» لا تحمل أي وثائق ثبوتية. وأكدت مصادر مطلعة أن الموقوف المشتبه تورطه في أعمال إجرامية خطيرة، كان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد المحلي والوطني.

جمال الفكيكي (الحسيمة)