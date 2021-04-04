الجعدي يغضب المولودية

أحال المكتب المسير لمولودية وجدة اللاعب نبيل الجعدي على اللجنة التأديبية للفريق، للاستماع الى دفوعاته قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأكد مصدر مطلع أن محمد هوار رئيس النادي أحال الملف على اللجنة التأديبية التي شكلها للنظر في الأسباب التي دفعت الجعدي إلى التوقف عن التداريب والمشاركة في مباراة أحد فرق الأحياء بوجدة.

وأوضح المصدر ذاته أن المكتب المسير غاضب بسبب إضراب اللاعبين عن التداريب ، وعدم امتثالهم لتعليمات المكتب المسير، الذي يسعى الى تذويب الخلافات، والتركيز على خوض مباراة يوسفية برشيد غدا (السبت).

ويسافر مولودية وجدة اليوم (الجمعة) في رحلة مباشرة إلى برشيد عبر الحافلة.

عبدالرزاق بونشوشن (وجدة)