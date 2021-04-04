تتويج فيلمين مغربيين في الأقصر

فوز “زنقة كونطاكت” بجائزة أفضل فيلم روائي طويل و”حبر أخضر” بجائزة لجنة التحكيم

فاز فيلم “زنقة كونطاكت” للمخرج المغربي إسماعيل العراقي بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بمصر، أول أمس (الأربعاء).

وتسلم الجائزة المخرج يزيد القديري نيابة عن زميله العراقي الذي تغيب عن الحضور، بسبب تداعيات فيروس كورونا، كما توج فيلم “حبر أخضر” للقديري بجائزة لجنة التحكيم.

وتدور أحداث فيلم “زنقة كونطاكت”، مدته 120 دقيقة، من إنتاج فرنسي مغربي بلجيكي مشترك، وبطولة خنساء بطمة وأحمد حمود وسعيد باي ومراد الزاوي وفاطمة عاطف، حول علاقة بين عازف سابق لموسيقى الروك وبنت ليل ذات صوت ذهبي في البيضاء، إذ يحاول الإقلاع عن تعاطي الهيروين، بينما تسعى هي للهرب من حياة الشارع، ولا يجد كلاهما سوى الموسيقى ملجأ.

كما منحت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان، الذي حمل شعار “10 سنوات من الخيال”، جائزتها الخاصة لفيلم “مكيف هواء” من أنغولا، ونوهت بأداء الممثل المصري خالد الصاوي في فيلم “للإيجار”.

وضمت مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ثمانية أفلام، فيما تشكلت لجنة التحكيم من المخرج المصري أمير رمسيس، والمخرجة التونسية ليندا بلخيرية، والسينمائي النيجيري ميكل باريش.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة فاز بالجائزة فيلم “وداعا” من غانا، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم “حبر أخضر” من المغرب، كما نوهت اللجنة بالفيلم السوداني “هذه رقصتي فاسمعوا”. أما في مسابقة الأفلام الوثائقية، ففاز بالجائزة فيلم “فاريترا” من مدغشقر، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم “مع التيار نحو كينشاسا” من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقدمت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد “فيبريسي” جائزتها لفيلم “هذه ليست جنازة”.

وشهد المهرجان تكريم أسماء الراحلين الذين دعموا المهرجان منذ بدايته، وهم الناقد سمير فريد، والناقد فاروق عبدالخالق، والفنان محمود عبدالعزيز، والفنان خالد صالح، كما قدم المهرجان تقديره الخاص للناقد والإعلامي الراحل يوسف شريف رزق الله، والخبير السياحي محمد عثمان، وكرم أيضا جيمي جون لوي الفنان الأمريكي من أصل إفريقي، والذي اهتم بقضايا بلاده في هايتي. ويذكر أن حفل الافتتاح أقيم في معبد الكرنك، وشهد تكريم الفنانة التونسية هند صبري، والفنان سمير صبري، والمخرج علي عبد الخالق، والفنان محيي إسماعيل، وحملت الدورة اسم الفنانة مديحة يسري، وتم إهداؤها إلى كل من الكاتب السينمائي المغربي الراحل نور الدين الصايل، والفنانين المصريين الراحلين محمود ياسين ومحمود المليجي.

خالد العطاوي