تعزيز الشراكة في مجالي الإسكان والتعمير محور مباحثات مغربية رواندية

شكل موضوع تعزيز الشراكة في مجالي الإسكان والتعمير محور مباحثات أجرتها نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، اليوم (الأربعاء) بالرباط ، مع سفيرة رواندا بالمغرب زينا نيراماتاما.

وتدارس الجانبان ، بهذه المناسبة ، السبل الكفيلة بتجسيد محاور بروتوكول-الاتفاق الموقع في مارس 2019 بين حكومتي البلدين، المتعلق بالإسكان والتعمير ونزع الطابع المادي والرقمنة الترابية والتكوين.

واتفق الطرفان في هذا السياق على تنظيم لقاء بين القطاعات المعنية بالبلدين، من أجل تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية المتضمنة في بروتوكول-الاتفاق، والمتعلقة أساسا بتقاسم الخبرات والمعارف في مجال بناء السكن الاجتماعي، وبرنامج مدن بدون صفيح، والتخطيط الحضري، ونزع الطابع المادي والرقمنة الترابية، بالإضافة إلى ولوج الشباب الروانديين إلى معاهد الهندسة المعمارية المغربية، في إطار تكوينات تتوج بدبلومات أو في إطار التكوين المستمر.

كما تقرر القيام بإعداد خارطة طريق على أساس مجالات التعاون ذات الأولوية، وذلك بهدف التنفيذ الأمثل لهذه الشراكة، والتي تسعى كذلك إلى تعزيز التبادلات بشأن آليات تمويل التنمية الحضرية والولوج إلى السكن، وتطوير تبادل التقنيات الجديدة في مجال الإسكان والبناء وتقاسم المعلومات حول الوقاية ومحاربة السكن غير اللائق.