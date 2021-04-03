ناصر ينتقد وحيد

انتقد الدولي المغربي السابق عبد الله ناصر، ووكيل اللاعبين الحالي، أداء الأسود خلال مواجهتهم لبوروندي، أول أمس (الثلاثاء)، بملعب الأمير مولاي عبد الله، لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات «الكان».

وكتب ناصر على صفحته الرسمية ب»فيسبوك»» لدينا مجموعة من اللاعبين يمارسون على أعلى مستوى، داخل أندية كبيرة، لكن ليس لدينا مدرب قادر على قيادة هذه المجموعة».

ولم يستثن ناصر، مصطفى حجي، مساعد المدرب، وزميله السابق في منتخب 94، وكتب» للأسف ليس لديه ما يقدم. إمكانياته التدريبية محدودة، ووجوده كعدمه».

وخلفت هذه التدوينة ردود أفعال الرواد، خصوصا أنها جاءت من دولي سابق، يعرف خبايا المنتخب بفعل ممارسته سابقا وحاليا وكيلا للاعبين.

وجاءت ردود بعض الرواد مطابقة لما كتبه ناصر، إذ اعتبروا وجود وحيد خاليلوزيتش، على رأس الطاقم التقني للأسود، إهدارا للمال والزمن، وطالبوا بتغييره حالا، وتعيين الحسين عموتة، المتوج أخيرا بلقب «الشان» مكانه، قبل فوات الأوان.

واستغربت الجماهير الغاضبة، تصريحات الناخب الوطني المتناقضة بعد نهاية كل مباراة، وطالبت بالتدخل الفوري للجامعة لإيقاف هذه المهزلة، وكتب أحدهم» بالأمس تحجج بأرضية الميدان والحرارة والرياح أمام موريتانيا، واليوم أمام برروندي في ظروف مثالية، وبجميع اللاعبين المحترفين يتحدث عن بناء منتخب قوي على بعد أقل من شهرين على انطلاقة تصفيات المونديال».

واعتبرت اغلب الجماهير الحسين عموتة، مدرب المحليين، رجل المرحلة.

نور الدين الكرف