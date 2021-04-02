واقعة الاعتداء على رجل سلطة بسكين، ضواحي البيضاء، واعتقال المعتدي (رجل مسن متقاعد من سلك القوات المساعدة)، يمكن أن تكون درسا للتأمل، ومحطة لتقييم سلوكات بعض موظفي الداخلية، الذين سيكون بإمكانهم تفادي عدد من المشاكل، لو التزموا فقط بتطبيق القانون، وعدم اللجوء المفرط للشطط في استعمال السلطة التي بين أيديهم.

فلا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير طعن أي شخص مهما كان، وتعريض حياته إلى خطر الموت، لكن في الوقت نفسه يجب على بعض رجال السلطة أن يكونوا أكثر انتباها إلى ردود فعل المواطنين، وعدم دفعهم إلى الحدود القصوى من الاستفزاز والإحساس بـ”الحكرة”.

فنعم لتطبيق القانون، بالطرق والوسائل المنصوص عليها، لكن سيكون من الصعب أن يتقبل المواطنون أسلوب “لحمية” الذي يلجأ إليه بعض رجال السلطة وأعوانها، والهجوم على المخالفين، دون إشعار مسبق، ودون تمكينهم من حقهم في معرفة حقوقهم وواجباتهم عن طريق الحوار أولا، ثم بعد ذلك استعمال ما هو مسموح به قانونيا.

الأحداث الكبرى، تبدأ بمجرد استفزاز.

انتبهوا.

ي . س