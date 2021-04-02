مرتشون يسفهون برنامجا بـ24مليارا

أعوان بمقاطعات بالبيضاء يتلاعبون بالنظام الرقمي للتذاكر مقابل عمولات

تفسد سلوكات مشبوهة لموظفين وأعوان مقاطعات بالبيضاء برنامجا تنمويا ضخما تصرف عليه أكثر من 249 مليون درهم، لتنظيم استقبال المواطنين في المرافق العمومية الجماعية، ويتعلق الأمر بمشروعي مواكبة التحول الرقمي للإدارة والجيل الجديد للمقاطعات.

وتوصلت “الصباح” بشكايات من مرتفقين يستعرضون فيها أساليب الابتزاز وتلقي عمولات و”قهيوات تحت الدف” لتسهيل استفادة محظوظين من قضاء أغراضهم، دون حاجة إلى الانتظار في الطابور المنظم إلكترونيا عبر آلة لسحب التذاكر المرقمة.

وتفتقت عبقرية أعوان يسهرون على تنظيم طوابير المرتفقين في مصالح تصحيح الإمضاءات على وجد التحديد، على فكرة طريفة، تتمثل في سحب كميات من التذاكر في وقت مبكر من بداية النصف الأول من اليوم، ثم وضعها رهن إشارة مرتفقين، مقابل عمولة مالية يتسلمها المكلف بمراقبة الآلة.

ويلجأ العون إلى تخزين كميات من التذاكر التي تحمل أرقاما صغيرة مقارنة بالأرقام المسحوبة حديثا من الآلة، ويعيد تداولها، دون أن يفطن باقي المرتفقين إلى العملية، لأن المرتفق المستفيد يحمل فعلا رقما أصغر يدلي به عند كل احتجاج بخرقه لطابور الانتظار.

وفي مقاطعات أخرى، يلجأ العون المكلف بالاحتفاظ بالأرقام الصغيرة التي استعملها مرتفقون سابقون، ويعيد “تدويرها” وسط طابور الانتظار، إذ يختار العونُ “الزبونَ” الذي يظهر عليه الانزعاج كثير الحركة والتذمر، وليس لديه وقت كاف للانتظار، ليعرض عليه خدمة شراء تذكرة برقم صغير.

ولاحظ مرتفقون، أول أمس (الإثنين)، بمصلحة لتصحيح الإمضاءات بإحدى المقاطعات الجماعية، مواطنين يتقدمون الصفوف ويحملون تذاكر غير مسحوبة من الآلة الموجودة في مدخل الإدارة، وحين احتجوا على ذلك، أشهر هؤلاء تذاكرهم التي تحمل فعلا أرقاما تحترم الترتيب، وقدموا حجة على حقهم في الاستفادة من الخدمة، لكن الحقيقة أن حيلة إشهار الورقة، هو جزء من “لعبة” التحايل على الطابور.

وتضرب هذه السلوكات في الصميم مشروعا ضخما لتحسين أداء الإدارة الجماعية يتوزع إلى مشروعين مواكبة التحول الرقمي للإدارة والجيل الجديد للمقاطعات، وهما المشروعان معا اللذان رصد لهما ميزانية ضخمة وصلت إلى 249 مليون درهم.

ويهدف المشروعان إلى تحسين نوعية الخدمات لفائدة المواطنين والمقاولات، بالاعتماد على وسائل تكنولوجيا الاتصال وتبني إستراتيجية تضع المدينة في مرتكز الابتكار الرقمي.

كما يهدفان إلى إعادة هيكلة الإدارة الجماعية وتفعيل القانون التنظيمي للجماعات الترابية وخلق منصب مدير عام للمصالح بالجماعة وهيكلة المصالح وإعادة هيكلة الإدارة الجماعية لتعزيز كفاءتها ودعم المهارات البشرية ووضع إدارة محلية حديثة تعمل باحترافية وإجراء مراجعة شاملة للموارد البشرية، وتطوير وتنفيذ استراتيجية شاملة لتدبير الموارد البشرية وتنسيق تنفيذ نظام معلومات جغرافي خاص بالموارد البشرية، وتحديد الموارد البشرية اللازمة لحسن سير العمل في الجهات، من حيث العدد والكفاءات.

يوسف الساكت