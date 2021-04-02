تمديد استفادة أجراء قطاع السياحة من تعويض “كوفيد-19” إلى ماي المقبل

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم (الجمعة)، عن تمديد استفادة الأجراء والمتدربين الذين يمارسون نشاطهم في القطاع السياحي والمتضررين من تداعيات وباء كوفيد-19، من التعويض الجزافي الممول من صندوق تدبير الجائحة، إلى غاية ماي المقبل.

وأوضح بلاغ للصندوق موجه إلى كافة الفاعلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية بقطاع السياحة وهي مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، والمستوفين للشروط المشار إليها في المرسوم رقم 2.21.157، أن “الاستفادة من التعويض الجزافي، الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 المحدث بتعليمات ملكية سامية، لفائدة أجرائهم والمتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج، ستمتد من يناير 2021 إلى غاية ماي 2021”.