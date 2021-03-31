عمران في “ممنوع التجول”

أعلنت الفنانة أسيل عمران لمتابعيها ومحبيها أنها بدأت تنفيذ أولى الخطوات في حلم حياتها الذي كان يراودها منذ سنين، وهو دخولها عالم تصميم الأزياء، بالتسجيل في معهد متخصص في تعليم تصميم الأزياء.

وعبرت عمران عن سعادتها بتجربتها الثانية مع الفنان ناصر القصبي، من خلال المسلسل الذي سيعرض في رمضان بعنوان “ممنوع التجول”، والذي يقدم حلقات منفصلة تناقش كل واحدة منها موضوعا ما، والعمل يغلب عليه الطابع التراجيدي والكوميدي، ويناقش أحداثا حالية في بعض الأحيان، ويعود إلى فترة زمنية ماضية في أحيان أخرى.

النبوي يخطف جائزة أحسن ممثل

أعرب الفنان خالد النبوي عن سعادته بفوزه بجائزة أحسن ممثل من المهرجان القومي للسينما، عن دور “منصور الذهبي” في فيلم “يوم وليلة”، مشاركا فرحته بالفوز بالجائزة مع جمهوره ومتابعيه، قائلا: “عاشت السينما المصرية”.

ويعد الفيلم من إخراج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكري، ومن بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، إذ تدور أحداثه حول رجل أمن يبحث في بعض القضايا الاجتماعية.