الإصابات تلاحق لاعبي المحلي

الحافظي والوردي وبوطويل يتعرضون لتمزق في الفخذ وأنديتهم متخوفة

تلاحق الإصابات لاعبي المنتخب الوطني المحلي، خلال التجمع الإعدادي المقام، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، استعدادا للكأس العربية بقطر.

وعلمت “الصباح”، أن عبد الإله الحافظي وزكريا الوردي، لاعبي الرجاء، تعرضا لتمزق عضلي في الفخذ، فيما شعر عبد المنعم بوطويل، مدافع شباب المحمدية بألم في الركبة، ما استبعدهم من تجمع المنتخب المحلي، ودفعهم إلى مغادرة مركز المعمورة، لاستكمال الفحوصات رفقة أنديتهم، قصد تحديد فترة غيابهم عن المنافسات.

وأثارت إصابة الحافظي توجس مسؤولي الرجاء، سيما أنهم يعولون عليه كثيرا، خصوصا في منافسات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إذ يستقبل بيراميديز المصري الأحد المقبل، لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة، علما أن الفريق عانى كثيرا غياب اللاعب، بسبب تعرضه للإصابة.

وأرجعت مصادر “الصباح” إصابة اللاعبين الثلاثة دفعة واحدة، إلى المجهود الكبير الذي بذلوه في الفترة السابقة، سواء مع أنديتهم أو المنتخب المحلي، سيما أن لاعبين يتدربون أحيانا فوق عشب اصطناعي ويلعبون فوق عشب طبيعي، كما يشهد التجمع الإعدادي مشاركة مجموعة من اللاعبين الجدد، الذين يرغبون في إثبات مكانتهم بالمنتخب المحلي، ما فرض على اللاعبين تقديم كل ما لديهم، لإرضاء الحسين عموتة، مدرب المنتخب.

ومن المقرر أن ينهي المنتخب المحلي تجمعه الإعدادي، غدا (الثلاثاء)، بالتزامن مع انتهاء فترة الاتحاد الدولي لإجراء مباريات دولية، على أن يلتحق اللاعبون مباشرة بأنديتهم، استعدادا للجولة الرابعة من منافسات البطولة الوطنية، في الوقت الذي يتعين على لاعبي الوداد والرجاء ونهضة بركان الالتحاق بأنديتهم للمشاركة في منافسات عصبة الأبطال وكأس “كاف”.

يذكر أن المنتخب المحلي المتوج أخيرا بلقب “الشان”، ملزم بالتحضير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة إفريقيا للمحليين، المقرر إجراؤها بالجزائر، إضافة إلى البطولة العربية المقرر إجراءها في دجنبر المقبل بقطر.

عبد الإله المتقي وصلاح الدين محسن