المقتريض: لن أرضخ لصفحات الفيسبوك

قال عبد اللطيف المقتريض، رئيس الدفاع الجديدي، إنه لن يرضخ لضغوطات بعض أصحاب الصفحات الفيسبوكية وكذا للمكتب المديري، موضحا أن أصحاب هاته الصفحات لهم حسابات ضيقة وشخصية، للإساءة إلى النادي، وتهييج الجماهير، وإثارة الفتنة بدعم من جهات معروفة.

ووعد المقتريض بمجالسة جميع الإلترات المساندة للفريق الجديدي من خلال مائدة مستديرة يحضرها أيضا ممثلو وسائل الإعلام.

وأوضح رئيس الفريق أن هناك مغالطات يتم ترويجها تؤثر على السير العادي والعلاقة التي تجمع الفريق وجمهوره، الشيء الذي يؤدي إلى التشنج والتأثير النفسي على أداء اللاعبين.

وأشار المقتريض خلال الندوة إلى أن ميزانية الفريق ترتكز على منحة المستشهر، وأن المكتب المسير يتفهم الوضعية الحالية التي تزامنت مع وباء كورونا، مشيرا إلى أن هناك مجهودات للمكتب المسير، ونفى وجود سيولة مادية، مؤكدا أن الفريق يعيش خلال بعض الفترات أزمة مؤقتة، كباقي الأندية الوطنية.

وأضاف المقتريض أن المكتب المديري يسعى الى الانعتاق من هذه الأزمة التي يعيشها الفريق، موضحا أن دعم المؤسسات يتوقف على الوضعية الحالية التي تعيشها جميع القطاعات، بسبب كورونا، وأكد أن هناك مجهودات من أجل البحث عن مستشهرين جدد في القريب العاجل. وكشف رئيس الفريق أنه ينهج استراتيجية جديدة في ما يخص التكوين، إذ تم إصلاح مركز التكوين وإعادة هيكلته، وفق الإستراتيجية التي تعتمدها الجامعة.

أحمد سكاب (الجديدة)