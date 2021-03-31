إدانة هاتك عرض قاصر

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم والحكم عليه بسنتين سجنا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية هتك عرض قاصر نتج افتضاض واستهلاك المخدرات.

وجاء إيقاف المتهم من قبل مفوضية الشرطة بالبئر الجديد عقب توصلها بشكاية من والدة القاصر المتحدرة من أب أجنبي، أفادت فيها أن ابنتها تعرضت لهتك عرضها من قبل المتهم، نتج عنه افتضاض بكارتها. وأكدت الضحية أقوال والدتها. وأضافت أنها تعرفت عليه منذ كان سنها 13 سنة وكان يتردد عليها ويفرض عليها مرافقته إلى أماكن بعيدة لممارسة الجنس عليها بطريقة سطحية وكان يعنفها كلما نشب بينهما خلاف.

وأشارت إلى أنه في يوم لم تعد تتذكره، التقى بها ولامها على عدم الإجابة عن مكالماته، وأجبرها على مرافقته وراء مؤسسة تعليمية وهناك مارس عليها الجنس وافتض بكارتها دون رضاها واستولى على هاتفها المحمول، ووعدها بالتقدم لخطبتها من والدتها.

واستمعت الضابطة للمتهم، فأكد أنه مدمن على استهلاك المخدرات وأنه تعرف على الفتاة رفقة والدها بمناسبة انعقاد معرض الفرس، وقدم لهما تذكرتي الولوج إليه. واعترف بربطه علاقة غرامية مع المشتكية، وأكد أنها كانت ترافقه إلى أماكن بجوار المدينة وكان يمارس عليها الجنس سطحيا، وتقدم لخطبتها من والدتها، لكنها رفضته وطردته من بيتها، ونفى افتضاض بكارتها.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)