شبهة الإرهاب في طعن شرطي بأكادير

المتهم قاصر وجه طعنات للضحية أثناء مزاولة عمله ونقل إلى سلا للتحقيق معه

اعتقلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، في الساعات الأولى من صباح أمس (الأحد)، قاصرا يشتبه تورطه في الاعتداء بالسلاح الأبيض على موظف شرطة أثناء مزاولة مهامه في تنظيم السير والجولان بمدارة طرقية بمدخل أكادير الفاصل بينها وبين بنسركاو. وعلمت”الصباح” أن المشتبه فيه نقل مباشرة بعد الاعتقال، إلى سلا للتحقيق معه، على خلفية إمكانية ارتباط جريمة الاعتداء على رجل أمن بدون سبب بعملية إرهابية منفردة شاردة.

وأشار بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة حول تعرض رجل أمن لطعنات غادرة من الخلف بدون سبب ظاهر، بواسطة أداة حديدية راضة، مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه القاصر، وهو تلميذ يبلغ من العمر 17 سنة. وتم إيداعه تحت تدبير المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة المختصة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل تحديد الخلفيات والدوافع الحقيقية لارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، أول أمس (السبت)، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات تعريض مقدم شرطة لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض، أثناء مزاولته لمهامه بالشارع العام.

ونقل الشرطي المصاب إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، وأشار البلاغ إلى أن المدير العام للأمن الوطني كلف مصالح ولاية أمن أكادير ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بتمكين الضحية من جميع المساعدات والتكفل بنفقات استشفائه وتطبيبه. وأفادت مصادر”الصباح”أن والي الأمن الجهوي بأكادير قام بزيارة الشرطي المصاب في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، رفقة وفد أمني رفيع المستوى. وعرفت أكادير ومحيطها استنفارا أمنيا، مباشرة بعد الحادث، إذ تجندت مختلف أجهزة الفرق الأمنية، من الشرطة القضائية و الهيأة الحضرية والدوائر الأمنية و الاستعلامات العامة و فرقة مكافحة العصابات وشرطة المرور، مدعومة بعناصر الدرك الملكي، ومراقبة التراب الوطني بأكادير الكبير، لإيقاف المشتبه فيه.

محمد إبراهمي (أكادير)