كواليس الفرق

الوداد الرياضي

تعادل أمل الوداد الرياضي، أمام أمل شباب السوالم، بهدفين لمثلهما، لحساب البطولة الوطنية، أول أمس (السبت).

وسجل هدفي الوداد، إسحاق زيداني وأحمد جوار، وشهدت المباراة، التي لعبت بالسوالم، تألق مجموعة من لاعبي الفريق الأحمر.

الرجاء الرياضي

اختارت لجنة التحكيم بالكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الحكم الغيني أحمد سيكو توري، لقيادة مباراة الرجاء الرياضي وبيراميدز المصري، المقررة الأحد المقبل، لحساب الجولة الثالثة من مجموعات كأس «كاف».

ومن المنتظر أن يساعد الحكم الغيني، مواطنيه مامادو تيري وعبد الله سيلا، وستلعب المباراة بملعب محمد الخامس بالبيضاء.

المغرب الفاسي

فاز المغرب الفاسي في مباراة إعدادية، على شباب السوالم، الممارس ببطولة القسم الثاني، أول أمس (السبت)، بأربعة أهداف لواحد، استعدادا للدورات المقبلة من البطولة.

وسجل أهداف الفريق الفاسي، محمد الفقيه (هدفين) وصلاح العلمي (هدف) وسيكيرو أليمي (هدف)، فيما تم إشراك أكبر عدد من اللاعبين، بغية الوقوف على جاهزيتهم البدنية.

سريع وادي زم

أنهى سريع وادي زم مبارياته الإعدادية، بمواجهة الدفاع الحسني الجديدي (1-1)، أول أمس (السبت)، تحضيرا لمواجهة حسنية أكادير، الجمعة المقبل، لحساب الدورة 10 من البطولة.

واعتمد المدرب عز الدين بلكبير، على المهدي وايا وعبد الرحيم خدو ومراد حيبور، والمهدي مفضل وخليل بنحمص وحمزة حجي ونيلمار بلي وخالد الطاهري والمعطي تيميزو وإبراهيم البحري وسفيان حريس.