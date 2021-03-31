تفكيك عصابة لسرقة النحاس

تمكنت عناصر أمنية تابعة لمفوضية الشرطة بعين تاوجطات، أخيرا، من إيقاف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و39 من ذوي السوابق العديدة في مجال السرقات الموصوفة، يشتبه تورطهم في تكوين عصابة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك النحاسية لخيوط في شركة فاعلة في الاتصالات والسكك الحديدية والأسلاك الكهربائية وبالوعات الصرف الصحي، بمكناس وجماعتي عين تاوجطات وسبع عيون التابعتين لإقليم الحاجب.

ووفق مصادر “الصباح”، فإن إيقاف أحد أفراد العصابة يدعى (ق.ع) من قبل دورية أمنية مختصة في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، مكن من اعتقال شريكيه (هـ.ج) و(ح.ج)، وحجز حوالي طنين من المسروقات تم ضبطها داخل منزل أحد الموقوفين، وأن مسؤولي القطاعات العمومية ضحايا هذا النوع من السرقة، تعرفوا بسهولة على المسروقات التي تعود ملكياتها للمؤسسات التي يديرون شؤونها، حسب المصادر ذاتها. وبعد الاستماع إلى المشتبه فيهم والبحث معهم تمهيديا، تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالة المتهمين على أنظار عدالة مكناس، لتعميق البحث معهم حول الأفعال المنسوبة إليهم، وتكييف فصول المتابعة في حقهم.

حميد بن التهامي (مكناس)