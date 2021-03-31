استفسار يورط مالك فيلا بالبيضاء

فضح أمر استفسار وجهه رئيس المحكمة الإدارية لقائدة بعين الشق، بناء على طلب من مهاجرة ضحية نصب، واقعة غرق سنغالي بفيلا خصمها، بعد اتهامه مفوضا بتزوير تبليغ بحجة أنه لم يسبق له تشغيل سنغاليين بفيلاته.

وأكد جواب القائدة أن مالك الفيلا اعتاد تشغيل أفارقة من جنوب الصحراء وأن أحدهم مات غرقا بمسبح فيلته، وأن القضية ما زالت موضوع تحقيق من قبل مصالح الأمن. وسبق لمالك الفيلا أن أدين بالحبس بتهمة النصب على المهاجرة في قضية بيع شقة بشارع 2 مارس، وشرع في التهرب أمام محكمة الاستئناف في قضية إتمام البيع، بعد أن أنصف الحكم الابتدائي المهاجرة، إذ في مناسبة اتهم مفوضا بالتزوير، بعد أن أكد أن وصل التبليغ سلمه لسنغالي يشتغل لديه في فيلته، قبل أن يعمد إلى تقديم شهادات طبية في كل جلسة يدعي فيها عدم قدرته على الكلام، لإجبار هيأة الحكم على تأجيل الملف، ما زاد في معاناة المهاجرة، بحكم أن قضيتها راجت في المحكمة لمدة 12 سنة.

مصطفى لطفي