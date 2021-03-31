جمعيات تندد بخروقات جمع عصبة الشرق وتطالب بتدخل الفردوس

تعيش رياضة الجيدو على صفيح ساخن، بعد الخروقات، التي شابت الجمع العام الانتخابي لعصبة الشرق، ووجهت فيه الاتهامات إلى الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب، على خلفية تدخلها في شؤون الجمعيات المنضوية، تحت لوائها، والضغط عليها للتصويت على مرشح على حساب آخر.

ونددت مجموعة من الجمعيات المنضوية تحت لواء عصبة الشرق بما أسمته «التدخلات اللاقانونية» لممثلي الجامعة في الجمع العام الأخير، قبل إلغائه لعدم اكتمال النصاب القانوني.

واستنكرت الجمعيات في بلاغ يحمل توقيع بنمالك قادة الكاتب العام للعصبة، عدم توصلها بالتقريرين الأدبي والمالي، وعدم تمكينها من عدد الأصوات القانونية لكل جمعية، وتلك الفائزة بنقطة الامتياز للموسم الماضي، مستغربة في الوقت ذاته عدم حياد الجامعة، في الترتيبات للجمع الانتخابي، ومنع الجمعيات المنضوية في عصبة الشرق، من دخول قاعة الجمع، ناهيك عن الإنزال الكبير للجامعة، من خلال حضور خمسة ممثلين، بدل اثنين ملاحظين لا غير.

وتطالب الجمعيات المنددة بتدخل عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة بالتدخل العاجل، لاحترام الضوابط القانونية والسهر على إنجاح الجمع الانتخابي المقبل للعصبة، كما دعت إلى تدخل والي الجهة الشرقية، وعامل وجدة أنكاد من أجل الحفاظ على النظام العام، وعدم التساهل في فرض القانون.

عيسى الكامحي