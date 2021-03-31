الوداد يجرب احتياطييه

بات الوداد جاهزا للسفر لجنوب إفريقيا، غدا (الثلاثاء)، لمواجهة كايزر شيفز الجنوب إفريقي، بعدما أنهى تحضيراته، بمباراة إعدادية، أول أمس (السبت)، أمام وداد تمارة، بهدفين لواحد، سجلهما زهير مترجي وبديع أووك. وجاءت تلك المباراة الإعدادية، لوقوف المدرب البنزرتي على جاهزية لاعبيه الاحتياطيين، قبل اختيار التشكيلة، التي ستخوض مباراة كايزر شيفز في دوري الأبطال.

وسيسعى البنزرتي إلى إراحة نجومه، ولاعبيه الدوليين، قبل استئناف البطولة، أمام سريع وادي زم، في 7 أبريل المقبل. ويقود حمودة بنشريفة الفريق أمام كايزر شيفز، بما أن النادي قد ضمن تأهله لربع النهاية، بعد ثلاثة انتصارات وتعادل دون أهداف بملعب حوريا كوناكري الغيني.

ع. د