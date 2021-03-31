الجامعة تدرس فتح الأبواب لجمهور المنتخب

توجه نحو السماح بدخول نسبة محددة من المشجعين

تدرس جامعة كرة القدم بتنسيق مع السلطات، فك الحصار عن المدرجات في مباريات المنتخب الوطني.

وذكر مصدر مطلع أن الجامعة تتجه نحو تحديد نسبة لحضور الجمهور في مباريات الأسود، المقبلين على العديد من الاستحقاقات في الفترة المقبلة.

ورخصت لجنة المسابقات داخل الكنفدرالية، بتنسيق مع السلطات المحلية، بحضور نسبة من الجمهور للجولة الخامسة من تصفيات “الكان”.

وجرت نهاية الأسبوع الماضي، 12 مباراة، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، بحضور نسبة من الجمهور، بتنسيق مع السلطات المحلية.

ويستضيف المنتخب الوطني غدا (الثلاثاء)، نظيره البوروندي، لحساب الجولة السادسة من تصفيات “الكان”، بعد أن واجه الجمعة الماضي، موريتانيا لحساب الجولة الخامسة من التصفيات ذاتها.

وحصلت بعض الدول الإفريقية على ترخيص لتوزيع نسبة من التذاكر، كما هو حال إفريقيا الوسطى وغينيا بيساو و بوركينا فاسو والنيجر وغينيا الاستوائية، وموريتانيا وبوروندي.

نور الدين الكرف