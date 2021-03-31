جلد الأغنام لمكافحة الاحتيال

يشير تحليل جديد أجراه فريق بحثي بريطاني من جامعات (إكستر ويورك وكامبريدج)، إلى أن المحامين في العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث، اختاروا الكتابة على ورق من جلد الغنم لأنه يساعد في منع الاحتيال.

وحدد الخبراء في الدراسة بدورية “علوم التراث” أنواع الحيوانات المستخدمة في الوثائق القانونية البريطانية التي يرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر، واكتشفوا أنها كانت دائما مكتوبة على جلد الغنم، بدلا من جلد الماعز أو جلد الأبقار، وقد يكون هذا بسبب بنية جلد الغنم. وترسب الأغنام دهونا بين طبقات الجلد المختلفة، وأثناء تجهيزه للكتابة، يتم غمر الجلد في الجير، مما يسحب الدهون تاركا الفراغات بين الطبقات، وستؤدي محاولات كشط الحبر إلى فصل هذه الطبقات، المعروفة باسم التفريغ، مما يترك عيبا مرئيا يبرز أي محاولات لتغيير أي كتابة.

طائر بوزن 10 رجال

أظهر بحث أن أكبر طائر لا يطير، كان يعادل وزنه عشرة رجال وله رأس عملاق بطول ذراعين جاب سهول أستراليا قبل 50 ألف عام. ويعتبر الطائر الأرضي أكبر عضو في مجموعة منقرضة من المخلوقات تسمى “ميرونغز”، وهي كلمة أطلقها السكان الأصليون على “الطائر العملاق” الذي يسير متثاقلا على قدميه الخلفيتين.

وأشار علماء أستراليون إلى أنهم قاموا بتحليل الجماجم القديمة لطائر “ميرونغز” للوصول إلى فكرة أفضل عن أدمغتهم. واكتشفوا أن رؤوس الحيوانات الهائلة تركت مساحة صغيرة “للمادة الرمادية” (أحد العناصر الأساسية في الجهاز العصبي المركزي)، ما أدى إلى ظهور بعض الجماجم غريبة الشكل.

ويمكن أن يصل طول أكبر الأنواع وتسمى “دورمونيز سيرتوني” 3 أمتار ويزن نحو 600 كيلوغرام.

لوحة رسمها روبوت بـ700 ألف دولار

بيعت قطعة فنية رقمية من صنع الروبوت صوفيا المصمم على شكل إنسان في مزاد، الخميس الماضي، مقابل 688888 دولارا بعملة رمزية في هونغ كونغ. وأصبحت العملة الرمزية، وهي توقيع رقمي محفوظ في موقع لدفاتر الحسابات الرقمية يتيح لأي شخص التحقق من صحة ملكية وموثوقية الأغراض، أحدث صيحة للاستثمار، إذ بيعت قطعة فنية هذا الشهر بسعر يقرب من 7٠0 ألف دولار. وأنتجت الروبوت صوفيا التي أزيح الستار عنها في 2016 إبداعاتها الفنية بالتعاون مع أندريا بوناسيتو، وهو فنان رقمي إيطالي اشتهر بلوحاته الملونة، التي يصور بعضها المشاهير، مثل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا. وجمعت الروبوت بين عناصر لأعمال بوناسيتو وتاريخ الفن ورسوماتها أو لوحاتها، على أسطح مختلفة لمرات عديدة في عملية يصفها مصممها ديفيد هانسن بأنها “حلقات تطور تكرارية”.