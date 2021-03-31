“كراطة” بطاقم بركان

الفريق أبعد لعمول وكتامي ويواجه منتخب الشباب

استبعد نهضة بركان حميد لعمول، المعد البدني للفريق، ورضى كتامي، المكلف بتحليل الفيديو، من الطاقم التقني، بطلب من المدرب الجديد بيدرو بنعلي، الذي فرض على المسؤولين التعاقد مع طاقمه الخاص.

وعلمت «الصباح»، أن الفريق البركاني وافق على طلب بنعلي، بالتعاقد مع أطر إسبانية، ويتعلق الأمر بدافيد غونزاليس، الذي سيشرف على مهمة المدرب المساعد، وخافيير براتو، المقرر أن يتولى مهمة المعد البدني.

وألحق بنعلي إسبانيا آخر بالطاقم التقني للفريق، سيشرف على تحليل الفيديو بدلا من كتامي، في الوقت الذي سيكون مساعدا ثانيا له، إذ دأب المدرب الإسباني على تعيين أطر أجنبية من جنسية إسبانية في طاقمه، في جميع الأندية التي اشتغل بها، ويتعلق الأمر بشباب الريف الحسيمي والمغرب التطواني واتحاد طنجة.

من جهة ثانية، برمج النهضة البركانية مباراة إعدادية أمام المنتخب الوطني لأقل من 20، أمس (الأحد)، لحساب استعداداته لمنافسات البطولة الوطنية وكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بالنظر إلى وجودهما بمركب السعيدية الجهوي.

وواجه الفريق البركاني مشاكل منذ انطلاقة الموسم الرياضي، مع طارق السكتيوي، المدرب السابق، ما دفعه إلى تغييره، بعد هزيمته أمام الجيش الملكي، لحساب منافسات البطولة.

صلاح الدين محسن