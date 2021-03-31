معكسر إعدادي لخنيفرة بمراكش

يدخل شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم، معسكرا إعداديا ابتداء من اليوم (الاثنين)، بمراكش، يمتد إلى نهاية الأسبوع المقبل، إذ سيواجه الكوكب المراكشي لحساب أولى دورات مرحلة الإياب، ببطولة القسم الثاني.

وتنتظر شباب أطلس خنيفرة صاحب الرتبة 13 برصيد 15 نقطة، ثلاث مواجهات حارقة في بداية مرحلة الإياب، أمام الكوكب المراكشي صاحب الرتبة 14 برصيد 13 نقطة، والاتحاد البيضاوي صاحب الرتبة 15 برصيد 12 نقطة.

ويغيب عن تداريب شباب أطلس خنيفرة، لحسن وداني مساعد المدرب، بسبب تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا بالرباط، إضافة إلى خليل نكونو مدرب حراس المرمى، الموجود بالدورة التكوينية الخاصة بمدربي حراس كرة القدم، الذي تشرف عليها الإدارة التقنية بالجامعة الملكية.

وزارت لجنة خاصة بالمصادقة على الملاعب التابعة للجامعة، ملحق الملعب البلدي بخنيفرة، فتم الترخيص لإدارة الفريــــــــــــــــــــــق باستقبال مبارياته خلال مرحلة الإياب على أرضيته، بعد أن باتت أرضية الملعب البلدي بخنيفرة غير صالحة.

خ. م (خنيفرة)