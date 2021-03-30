سـنـة نافــذة حـجـرا

“الصباح” تعيد تركيب صور أشهر من الإغلاق وآثارها النفسية والاجتماعية على ملايين المغاربة

يستعيد المغاربة، الأسبوع الجاري، تفاصيل ذكرى سنة أليمة، قضوا معظمها مسجونين في بيوتهم، تنفيذا لتدابير حجر صحي فرضته الحكومة ابتداء من 21 مارس 2020، في إطار مقتضيات قانون حالة الطوارئ الصحية الذي مازال ساري المفعول إلى اليوم.

ففجأة، اضطر 34 مليون مغربي إلى تجريب حياة الكهوف لأكثر من 6 أشهر، إذ لا يمكن أن تغادر منزلك في أوقات محددة من اليوم إلا بإذن مكتوب من السلطات العمومية، بينما انتشرت قوات حفظ الأمن والجيش ورجال السلطة في مداخل ومخارج المدن والقرى، يراقبون الشاذة والفاذة، ويفرضون قانون عدم التجوال تحت طائلة الإيقاف والغرامات المنصوص عليها في القانون نفسه.

ووجدت الأسر والعائلات نفسها في وضعية شلل تام، بعد قرارات متتالية بإغلاق الشركات والمصانع والوحدات الإنتاجية، وعودة عمال القطاعات المهيكلة وغير المهيكلة إلى منازلهم وسدت المدارس والإعداديات والثانويات والجامعات أبوابها، وفتح التلاميذ والطلبة هواتفهم ولوحاتهم الإلكترونية للاستفادة من فرصة للتعليم عن بعد، لم تكن متيسرة للجميع.

ووصف مارس 2020 بشهر القرارات الكبرى والمصيرية، إذ لم يكن يمر يوم دون سماع قرار، أو حزمة إجراءات صادرة سواء عن الحكومة، أو السلطات العمومية بالجهات الـ12 التي كانت حريصة على متابعة سريان حالة الطوارئ الصحية المتغيرة، حسب تطور الحالة الوبائية.

ومع ارتفاع حالات الإصابات والوفيات، كانت الحكومة (ممثلة في وزارتي الداخلية والصحة) تتشدد أكثر في إجراءات الإغلاق، إذ لم يكن مسموحا سوى لمستخدمي وعمال الصفوف الأولى في المستشفيات والأمن والدرك والجيش وبعض العاملين في قطاعات البنوك وشركات المواد الغذائية والمحلات الكبرى والأسواق ووسائل الإعلام بالتحرك في جغرافيا مغرب شاسعة تحولت إلى صحراء قاحلة.

ومع مرور الأيام، بدأ المغاربة المحاصرون يشعرون بالضيق النفسي زاد من حدته فراغ صناديق المدخرات الذاتية ووصول الأزمة الاقتصادية إلى عقر المنازل، ما اضطر الدولة إلى وضع آليات لتمويل الحجر الصحي، خصوصا بالنسبة إلى الأسر المصنفة ضمن الفئات الفقيرة والهشة، أو العاملين في القطاع غير المهكيل الذين وجدوا أنفسهم في وضعية مالية محرجة منذ الساعات الأولى لتنفيذ قرار الإغلاق.

الملف التالي، يعيدنا إلى هذه الفترة.

يوسف الساكت