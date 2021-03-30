ممونو الحفلات يطالبون بتفعيل عقد البرنامج

اجتمع أعضاء الفدرالية المغربية لمموني الحفلات، والكنفدرالية المغربية لمهن المطعمة ومهن الفم، في ندوة بالبيضاء، من أجل استعراض أهم التحديات التي واجهتهم خلال جائحة كورونا، لمطالبة الحكومة بتفعيل عقد البرنامج الموقع من الوزارة الوصية قبل أشهر، قصد وضع سيناريوهات لرمضان المقبل وفترة ما بعد التلقيح.

وفي هذا السياق، قال محمد رحال السولمي، رئيس الفدرالية المغربية لمموني الحفلات، والكنفدرالية المغربية لمهن المطعمة ومهن الفم، “نخلد اليوم سنة على بدء جائحة كورونا، التي عانى بسببها الممونون بشكل كبير، والتي لا تزال تبعاتها مستمرة، وهو ما يستوجب حلولا عملية، وسيناريوهات محتملة لرمضان، وما بعده وبعد التلقيح، وكيف يمكن أن يستفيد الممون من التأطير والدعم، من أجل إعادة الاعتبار لهذه المهن، واستئناف نشاطنا، ومحاولة استدراك خسائرنا”.

وأضاف، أن “الفدرالية والكنفدرالية قامتا بعدد من اللقاءات سواء مع الوزارات المعنية أو المديريات الوصية على القطاع”، مبرزا أنه “لا تزال هناك فئة كبيرة من الموظفين والعمال والشركات، الذين لم يتوصلوا بالدعم الذي خصصته الدولة، رغم أنهم قاموا بعدة مراسلات دون جدوى، رغم الضرر الكبير الذي لحق هذه الفئة، ونشتغل اليوم ليل نهار من أجل إيجاد حلول يمكن أن تنقذ الموقف. ونعلم أن هذه الجائحة أثرت على جميع الدول والقطاعات، لكن ما نطالب به اليوم هو التجاوب مع مراسلاتنا وإقناعنا بالحلول التي تتوفر عليها الحكومة، من أجل ضمان الإقلاع الحقيقي لهذا القطاع”.

ومن جانبه قال محمد الفن، رئيس الفدرالية المغربية للعلامات التجارية، “اجتمعنا اليوم من أجل طرح المشاكل التي نواجهها في قطاع العلامات التجارية، التي تشمل المطاعم والمقاهي والتجارة بشكل عام، الذي يعتبر امتدادا لسلاسل تجارية في عدد من المناطق والبلدان، ومن أبرز المشاكل التي واجهها القطاع، فقدان حوالي 10 بالمائة من اليد العاملة، خلال السنة الماضية وانخفاض المعاملات التجارية بأزيد من 35 بالمائة، نتيجة الحجر الصحي، الذي لزم علينا عدم تجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستعابية، والإغلاق قبل الثامنة مساء”.

وناشد الفن الحكومة بأن تأخذ بعين الاعتبار الخسائر، التي لحقت القطاع، مبرزا أنه يجب إقرار إعفاءات ضريبية، تتراوح ما بين 50 بالمائة و75، “لأننا اشتغلنا في ظروف حتمت علينا، ألا تتجاوز الطاقة الاستيعابية 40 بالمائة”، مضيفا “نطالب أيضا، بتفعيل عقد البرنامج الموقع من وزارة الصناعة والتجارة، والتي تجاوبت مع مطالبنا بشكل جيد، إلا أنه لم يفعل إلى اليوم رغم توقيعه قبل أشهر”.

وأضاف المتحدث ذاته، “نطالب أيضا بتفعيل مشروع عقد البرنامج، الذي وضعناه لدى المصالح المعنية، وحسب معلوماتنا فإنه تمت الموافقة عليه، إلا أنه لم يفعل إلى حدود الساعة، والذي سيمكن من إقلاع اقتصادي للقطاع من جديد”.

ع .ن