عمليات نصب بعلامات تجارية

وكلاء احتكروا استيراد منتجات كانت تهرب من سبتة ومليلية وخسائر بالملايين للتجار

قال مصدر مطلع إن عددا من تجار الجهة الشرقية والشمالية أوشكوا على الإفلاس، بعد تعرضهم للنصب من قبل وكلاء علامات تجارية تخص بعض المنتجات الغذائية في أوربا.

وأوضح المصدر نفسه، أنه منذ إغلاق المغرب المعابر الحدودية مع سبتة ومليلية المحتلتين، سارعت بعض شركات الاستيراد والتصدير إلى احتكار عدد كبير من المنتجات الغذائية، التي تلقى طلبا من قبل الزبناء في الأسواق الوطنية، وتسجيلها لدى المصالح المختصة على أنها الوحيدة المخول لها استيرادها وتوزيعها بالمغرب، تحت طائلة العقوبة لكل شخص يقوم باستيرادها دون موافقتها.

وذكر المصدر نفسه أنه أمام الخصاص في بعض هذه المنتجات، بعد إغلاق الحدود مع المدينتين المحتلتين، خاصة بعض أنواع الشكولاطة والعصير المصنعة في إسبانيا، لجأ تجار الجملة إلى التعامل مع الشركات المستوردة والموزعة، قصد حصولهم عليها، وتقديم مبالغ مالية لاستيراد ما يحتاجونه، قبل وصول شحنات البضائع من أوربا، خاصة من مصانع المنشأ.

وكشف المصدر ذاته أن بعض وكلاء هذه السلع، ويستقرون في أوربا، استغلوا الإقبال الكبير على البضائع من أجل النصب والاحتيال على التجار، أشهرهم تاجر بالناظور اضطر إلى تقديم شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور، تتوفر “الصباح” على نسخة منها، ويؤكد فيها تعرضه للنصب والاحتيال والسرقة من قبل وكيل إحدى الشركات الأوربية، إذ كان المشتكى به يزوده بالمواد الغذائية التي يتم استيرادها، وسلمه مبلغا ماليا كبيرا على دفعات، منها 235 ألف درهم نقدا، و504 آلاف درهم عن طريق حسابه البنكي، ووعده بالحصول عليها في أقرب وقت، إلا أنه بمجرد أن تسلم الوكيل التجاري المبالغ المالية المتفق عليها، بدأ بالتسويف والتماطل، واختلاق المبررات، قبل أن يختفي عن الأنظار.

وذكر المصدر نفسه أن عددا من التجار في إقليمي الناظور وتطوان وقعوا، بدورهم، ضحية نصب واحتيال بالطريقة نفسها منذ تم إغلاق المعابر الحدودية مع المدينتين المحتلتين، وأن أغلبهم يتهدده الإفلاس، بعد النصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة، في حين يرفض آخرون تقديم شكايات في الموضوع، لضمان استمرار معاملاتهم المالية مع باقي الموردين والزبناء.

وقال المصدر ذاته إن الطلب مرتفع جدا على بعض أنواع السلع والمنتجات الغذائية التي كانت تهرب من المدينتين المحتلتين، خاصة في أسواق مدن الشمال، علما أن بعض أنواعها اختفى من الرفوف منذ مدة طويلة، بالمقابل شهدت أنواع أخرى احتكارا من قبل بعض كبار التجار.

خالد العطاوي