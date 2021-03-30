كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

عزز الأمن حضوره بمحيط ملعب الوازيس، تحسبا للوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها فصائل الرجاء الرياضي، لمطالبة المكتب المسير والمدرب بالرحيل، والمقررة غدا (الأحد) زوالا.

ومن المنتظر أن يمنع الأمن الوقفة، بحكم التدابير المعمول بها وطنيا للوقاية من فيروس كورونا.

نهضة بركان

وقع نادي نهضة بركان لكرة القدم، عقد شراكة مع مستشهر جديد، يتمثل في إحدى شركات المحروقات، ليصبح شريكا رسميا لأكاديمية النادي لمدة سنة واحدة.

وأعلن الفريق البركاني عن توقيع الشراكة، أمس (الجمعة)، إذ شكر كل من ساهم في توقيعها، مبرزا أنها ستساهم في تطوير مشروع الفريق من خلال توفير الدعم اللوجيستيكي والمالي.

الجيش الملكي

غادر أيمن الشباني، لاعب الجيش الملكي، المستشفى بعد العملية الجراحية التي خضع لها، أول أمس (الخميس)، ما سيضطره إلى الغياب عن الفريق ستة أسابيع.

وعلمت “الصباح”، أن الشباني ملزم بالمكوث دون تحريك رجله المصابة حوالي 21 يوما، قبل أن يعود إلى الترويض، بعد أن عمل الطاقم الطبي المشرف على العملية على رتق الجزء المتضرر من غضروف الركبة الهلالي.

شباب المحمدية

كشفت مصادر من شباب المحمدية أن الإصابة التي تعرض لها عبد المنعم بوطويل في معسكر المنتخب المحلي غير مقلقة.

وأوضحت المصادر أن اللاعب سيخلد لفترة راحة قصيرة قبل استئناف التداريب، سيما أنه خاض مباريات عديدة منذ بداية الموسم الجاري، سواء مع الفريق، أو مع المنتخب المحلي، الذي فاز معه ببطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

مولودية وجدة

التحق الحارس المهدي مفتاح بالتداريب الجماعية للمولودية بعد شفائه من الإصابة، التي أرغمته على الخضوع لعمليتين جراحيتين على يده.

في المقابل، خضع كريم الهاني لعملية جراحية على الركبة، كللت بالنجاح، في انتظار الشروع في حصص الترويض بعد شفائه.

ويعد الهاني أحد أبرز اللاعبين في صفوف المولودية في وسط الميدان.