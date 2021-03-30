إدانة فتاتين أهانتا أمنيين

حكمت ابتدائية فاس، أخيرا، بأداء فتاتين تعويضا مدنيا لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني، قدرته في مليون سنتيم تؤديانه تضامنا بعد مؤاخذتهما بجنحة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، إثر شكاية مقدمة ضدهما من قبل أمنيين تعرضوا للإهانة من قبلهما أثناء محاولة إيقاف جانح.

وقضت هيأة المحكمة بأدائهما أيضا 5 آلاف درهم تعويضا مدنيا لفائدة شخص آخر انتصب طرفا مدنيا في مواجهتهما في الملف الذي توبعا فيه وشخص ثالث برئ من تهمة «الضرب والجرح باستعمال السلاح في حق امرأة»، ولم تقبل المحكمة الطلبات المدنية المقدمة في مواجهته شكلا، لعدم ثبوت الفعل الجرمي في حقه.

وقضت المحكمة بإدانة الفتاتين بشهرين حبسا نافذا وألفي درهم غرامة نافذة لكل واحدة منهما، مع تحمليهما الصائر تضامنا وتحديد الإجبار في الأدنى.

حميد الأبيض (فاس)