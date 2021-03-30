رونالدو الأفضل في إيطاليا

حاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم جوفنتوس، على جائزة أفضل لاعب في إيطاليا في 2020، للمرة الثانية على التوالي، بعد أيام من إقصاء فريقه من عصبة أبطال أوربا، أمام بورتو البرتغالي.

ومنح لاعبو ومدربو وحكام الدوري الإيطالي، الجائزة لرونالدو، الذي لعب 33 مباراة وسجل 31 هدفا، معتبرين إياه أحد أفضل اللاعبين الذين مارسوا في إيطاليا.

وفي كلمة ألقاها بعد تسلمه الجائزة، قال رونالدو إنه سعيد وممتن لكل من صوت له، مبرزا أنه يقوم بما يقدر عليه من أجل إمتاع كل متابعيه.

وأضاف رونالدو في تصريح نقلته وسائل الإعلام الإيطالية، أن من صوت له وثق في قدراته، وهذا أمر جيد، وهو هدفه الذي أتى من أجله إلى إيطاليا، مبرزا أنه سيواصل العمل للحفاظ على مستواه في الموسم المقبل، علما أن صحفا إيطالية تحدثت عن قرب عودته لريال مدريد، الصيف المقبل.

واعترف رونالدو أن مواصلة اللعب بالمستوى نفسه بعد تجاوز 35 عاما، صعب، لكنه سيحاول مواصلة مسيرته إلى 40 سنة.