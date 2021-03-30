آسفي يرفض مواجهة الرجاء

الفريق العبدي قلص مدة معسكر مراكش بعد إلغاء مباراة الحسنية

رفضت إدارة أولمبيك آسفي إجراء مباراة ودية أمام الرجاء الرياضي، بعد غد (الاثنين)، رغم أن مسؤولي الفريق الأخضر منحوا لنظرائهم بآسفي اختيار الملعب.

والتمس مسؤولو الفريق العبدي تأخير موعد المباراة إلى الخميس المقبل، نظرا لأن فريقهم ملتزم بإجراء مباراة أخرى، اليوم (السبت) أمام يوسفية برشيد بمراكش، لكن هذا المقترح لقي الرفض من طرف الرجاويين، وبرروا ذلك بأن الفريق سيكون منشغلا بالتحضير لمباراته في كأس الكنفدرالية الإفريقية.

من جهة أخرى، قام الطاقم التقني لأولمبيك آسفي بإجراء تعديل على معسكره المغلق بمراكش، وتم تقليص مدته إلى يومين فقط، مع إلغاء المباراة الودية التي كانت مبرمجة أمام حسنية أكادير.

وكشف مصدر مسؤول أنه تعذر على الفريق خوض مباراتين في ظرف وجيز نظرا إلى غياب مجموعة من لاعبيه لأسباب مختلفة، في مقدمتهم وليد الصبار الملتحق بمعسكر المنتخب المحلي، وتم الاكتفاء بإجراء مباراة واحدة أمام يوسفية برشيد، تنطلق في الرابعة، اليوم (السبت)، على أرضية ملحق الملعب الكبير لمراكش.

حسن الرفيق (آسفي)