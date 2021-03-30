سيدي بنور يقيل الطاهري

قرر المكتب المسير لفتح سيدي بنور لكرة القدم، الأربعاء الماضي، في اجتماع طارئ، فسخ عقد مدربه محمد الطاهري، بسبب سوء النتائج.

وأوضح عبد الحق الناجي، رئيس الفريق، في تدوينة على «فيسبوك»، أن عدة تدخلات أجريت لأعضاء المكتب المسير لإيجاد حل توافقي، من أجل فسخ العقد مع الطاهري، لكن بعد رفضه أي تفاوض، تقرر بإجماع الحاضرين تطبيق مقتضيات أحد بنود العقد، والذي يلزمه باحتلال النادي إحدى الرتب الخمس الأولى في مرحلة الذهاب.

وعلق الطاهري، في اتصال هاتفي مع “الصباح” أنه توصل بقرار اقالته عن طريق مفوض قضائي أثناء الحصة التدريبية، وأنه متشبث بتسلم مستحقاته البالغة 18 مليونا، نافيا وجود بند يلزمه باحتلال الرتبة الخامسة.

وأوضح الطاهري أنه في حال عدم تسلمه مستحقاته كاملة، سيوجه شكايته إلى الجامعة.

أحمد سكاب (سيدي بنور)