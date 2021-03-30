عملية جراحية للشباني

خضع أيمن الشباني، لاعب الجيش الملكي لعملية جراحية لإزالة الغضروف، بعد الإصابة، التي تعرض لها في إحدى الحصص التدريبية.

وينتظر الطاقم الطبي نتيجة العملية الجراحية، لتحديد مدة غياب الشباني عن الملاعب، قبل العودة تدريجيا إلى التداريب.

ويواصل الفريق العسكري استعداداته دون سبعة لاعبيه لأسباب متفاوتة، فإضافة إلى غياب الشباني عن التداريب، بسبب الإصابة، يغيب كذلك الكونغولي يانيك بانكالا وديني بورغيس، لالتحاقهما بمنتخبيهما الكونغو والرأس الأخضر، وأيوب لكرد ورضا أسليم، لانضمامهما إلى معسكر المنتخب المحلي بالمعمورة، ضاحية سلا، وأيوب ميلاني وحمزة إكمان والحارس يوسف الطفاي، جراء التحاقهم بمعسكر المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بالسعيدية.

عيسى الكامحي