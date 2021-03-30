العثماني يفرج عن مستحقات المقاولات

استبشر أرباب مقاولات لخبر الإفراج عن مستحقاتهم مقابل إنجاز مشاريع في إطار صفقات عمومية، ظلت عالقة لشهور وسنوات.وحمل منشور لرئيس الحكومة يحمل رقم 07/2021 بشرى للمقاولات، إذ يقضي بتسوية وضعية الملفات العالقة بسبب وثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية.

ويهم المنشور جميع المقاولين الذين استفادوا من صفقات عمومية لم تتم تسويتها، بسبب تعذر تقديمهم لوثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية، وهو القرار الذي سيساهم في تحسين وضعية خزينة المقاولات، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تسببت فيها تداعيات جائحة كورونا، والتي وضعت آلاف المقاولات على حافة الإفلاس.

وأوضح المنشور أن الإجراء الحكومي، يندرج في سياق دعم المقاولات، التي أنجزت مشاريع في إطار صفقات عمومية، وأنهت الأشغال المرتبطة بها، لكنها لم تتسلم كامل مستحقاتها، بسبب عدم تقديمها لوثيقة التأمين عن الأخطار.

ودعا المنشور إلى تصفية الملفات العالقة، إذا كانت الصفقات المعنية مستثناة، بحكم طبيعة الأشغال المنجزة، من نطاق تطبيق المسؤولية العشرية، أو إذا كان عدم التصريح بالتسلم النهائي للأشغال راجعا، بصفة حصرية، إلى عدم قدرة المقاول على تقديم وثيقة التأمين، وذلك بعد التحقق من مرور عشر سنوات المنصوص عليها في الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

برحو بوزياني