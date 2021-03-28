شرطي مزور للنصب على خارقي الطوارئ

وضعت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية، الاثنين الماضي، حدا لأنشطة النصب والاحتيال، بطلها ستيني اختار النصب على مخالفي الطوارئ الصحية.

وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوف من ذوي السوابق القضائية العديدة، متورط في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون بإيهامه ضحاياه أنه شرطي.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم اعتقال المشتبه فيه، بناء على توصل المصالح الأمنية بشكايات ضده، تتعلق بانتحال صفة شرطي لسلب أصحاب محلات تجارية مبالغ مالية ومنتجات غذائية، بعدما أوهمهم بأنه سيحرر في حقهم مخالفات لأحكام حالة الطوارئ الصحية.

واستنفرت الشكايات مصالح الأمن للقيام بأبحاث وتحريات ميدانية، أسفرت عن التوصل إلى هوية المشتكى به، وإيقافه وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وبحوزته جهازا لا سلكيا شبيها بالذي تستعمله عناصر الأمن الوطني لتسهيل عملية النصب على ضحاياه.

وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للموقوف.

م . ب