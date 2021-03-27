النصب على مستثمر بصفقات وهمية

متهم زور كمبيالات وفواتير مجهز للصيد بأكادير للسطو على باخرة تقارب قيمتها المليار

فضحت صفقة وهمية لتزويد الجيش والدرك بالصحراء باللحوم الحمراء، عملية نصب محكمة راح ضحيتها رجل أعمال بأكادير، بعد أن عمد المتهم إلى تزوير كمبيالات باسمه وعقود وفواتير بقيمة تفوق مليارا، استغلها للحجز على سفينته للصيد الساحلي، لبيعها بحجة استخلاص ديونه.

وسقط المتهم في تناقض كبير خلال التحقيق معه من قبل الشرطة القضائية، إذ ادعى، في مناسبة، أن رجل الأعمال باع لوالده حصته المقدرة بـ75 في المائة من سفينة صيد تقارب قيمتها المليار، بناء على عقد حرر لدى محام، وأكد في تصريحات أخرى أن الضحية سلمه كمبيالات تفوق قيمتها المليار، وهي ديون تمويله صفقة تزويد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي بلحوم البقر والغنم والماعز. وقدم للمحققين فواتير مطعونا فيها بالزور لتأكيد المعاملة التجارية بينهما، مبرزا أنه قام بالحجز على السفينة، لعدم وجود مؤونة لحظة تقديم الكمبيالات للبنك.

وورطت هذه الفضيحة مسؤولي بنك بأكادير، بحكم أن رجل الأعمال شدد خلال التحقيق على أن الكمبيالات موضوع النزاع لا يمكن صرفها لدى البنك إذا لم تتضمن توقيعه إلى جانب شريكيه (توقيع ثلاثي)، وأن المتهم تقدم بها أمام البنك، وهي تحمل توقيعه فقط، وبدل رفضها لعدم وجود توقيع شريكيه، سلمت له شهادة عدم وجود مؤونة استغلها في رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بمراكش، للحجز على السفينة واستصدار أمر في المزاد العلني.

واستدعت الشرطة القضائية مدير البنك، فأقر بصحة تصريحات رجل الأعمال، وأن الكمبيالات لا يمكن صرفها إذا لم تحمل توقيع جميع المساهمين في سفينة الصيد. كما تقدم رجل الأعمال بشكاية ضد مفوض قضائي، ادعى أنه قام بتبليغه خلال سيران الدعوى بالمحكمة التجارية، رغم أنه وقتها كان بموريتانيا كما دخل محام على الخط، عبر تقديم شكاية بالتزوير ضد المتهم، بعد أن ادعى أن عقد بيع السفينة حرر بمكتبه، وهو ما ينفيه المحامي بشكل مطلق.

واشتد الخناق على المتهم بعد أن نجح الضحية في إخراج شكاية تقدم بها منذ سنة من الحفظ، إثر تعرضه لاعتداء جسدي خطير من قبل المتهم، إذ رغم تقديمه شهادة طبية مسلمة من مستشفى الحسن الثاني، حددت مدة العجز في 25 يوما، تم حفظها لعدم كفاية الأدلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى 2017، عندما اضطر رجل الأعمال إلى مغادرة المغرب صوب موريتانيا، وسلم المتهم، بحكم أنه قريب محاسب معروف، اعتاد أغلب ملاك مراكب الصيد إجراء عمليات المحاسبة لديه، ظرفا مغلقا به دفتر كمبيالات تحمل توقيعه، وأوراق سفينة الصيد، وطلب منه تسليمها إلى شريكيه، لاستعمالها في معاملات تجارية.

وبعد أزيد من سنة، عاد رجل الأعمال إلى المغرب، فعلم من شريكيه أنه باع حصته كاملة للمتهم (75 في المائة)، وعند بحثه في الأمر، اكتشف أن المتهم زور الكمبيالات بتضمينها مبالغ تفوق المليار، وحجز على السفينة واستصدر حكما لبيعها في المزاد العلني.

وأثناء اطلاع الضحية على وثائق خصمه، فوجئ أنها جميعها مزورة، إذ ضمنت الكمبيالات تاريخ 13 شتنبر 2014، في حين أنه لم يتسلم دفترها من البنك إلا في 25 من الشهر نفسه.

كما فوجئ بوجود فواتير وهمية تخص صفقات تزويده الجيش والدرك بلحوم البقر والأغنام والماعز، اعتبرها الضحية وهمية، تحمل تواريخ تؤكد أن المتهم وقتها لم يكن يملك الأهلية التجارية.

مصطفى لطفي