بنشماش “يستجدي” منصبا جديدا

اعتبر كبار قادة الأصالة والمعاصرة، الذي يقوده المحامي عبد اللطيف وهبي، في الرسالة التي خطها حكيم بنشماش، بأنها طلب استعطاف، بحثا عن منصب جديد بعد انتخابات 2021.

وقال مصدر مقرب من بنشماش لـ “الصباح”، طلب عدم ذكر اسمه، إن رئيس مجلس المستشارين لا يمكنه أن يتحول إلى “مرشد حزبي”، في الوقت الميت، ينشد الوحدة، لو لم يتلق “إشارات” من أجل العودة، وتقديم النصيحة، وإبرام الصلح مع عبد اللطيف وهبي، الذي بنى حملته على الأخطاء الكبرى للأمين العام السابق.

وخلفت عودة بنشماش، الباحث عن منصب وزاري إذا شارك “البام” في الحكومة المقبلة، أو رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، ردود فعل غاضبة، أبرزها سخط فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، التي وصل غضبها من عودة بنشماش المفاجئة، إلى حد تهديدها بتقديم استقالتها، أو تجميد عضويتها.

وطالب “باميون” بنشماش، صديق حميد “لغيلط” في المشاريع المعلومة، بتقديم نقد ذاتي بخصوص ما ورد في رسالته الشهيرة التي كتبها من إكوادور، وهي الرسالة التي وجه فيها قنابل مسيلة للدموع لأكثر من جهة داخل الحزب.

وقال بنشماش، الذي يحاول الظهور على مقربة من إجراء الانتخابات، بمظهر الرجل المصلح والموحد والمنقذ لـ “البام” من الخفوت، سياسيا وإعلاميا، “لا يسعنا إلا التعبير عن الأسف لما نعاينه من خفوت في وهج حزبنا، حزب الأصالة والمعاصرة، سياسيا وإعلاميا وفي برنامجه، في سياق تهيأت وتتهيأ فيه الكثير من فرص ممارسة فعل حزبي بديل ناضج ومتجاوب مع انتظارات القاعدة العريضة من المواطنين. فعل يعبر عن جوهر المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، وعن ماهية الحزب وكينونته وعلة وجوده عرضا سياسيا وطنيا، والتي لا يمكن تحريفها”.

وبعدما ظل منشغلا لمدة طويلة بالمناصب وصفقات مجلس المستشارين، الذي يتمنى وهبي أن يسمع يوما أنه تم إلغاؤه، دعا بنشماش كافة أطر وكفاءات الحزب، إلى التعبئة الجماعية، وتوحيد الصفوف والجهود من أجل دعم وإسناد جهود الحزب لتقوية حظوظه التنافسية ليحتل مواقع متقدمة في الاستحقاقات السياسية والانتخابية القادمة، التي لا تقل رهاناتها أهمية عن رهانات زمن الإنصاف والمصالحة.

وسيجد بنشماش صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز انتخابيا، إذا سعى إلى الترشح، خصوصا في إقليم الحسيمة، الذي لم يتسلح بالشجاعة من أجل زيارته في أوج الغضب والاحتجاجات.

واستفاد بنشماش، في الانتخابات السابقة، من بركة إدريس الراضي وعابد اشكايل وآخرين، ممن ساهموا في نجاحه، لكن اليوم الأحوال تغيرت ومن الصعب إعادة السيناريو نفسه.

عبد الله الكوزي