مواجهات دامية تجر عسكريين للتحقيق

كشفت مواجهات دامية بين مكلفين بنقل المخدرات “حمالة” إلى شواطئ قريبة من ثلاثاء سيدي محمد لحمر بإقليم القنيطرة، منتصف الأسبوع الماضي، فضيحة تهريب سري للممنوعات، ما جر عسكريين إلى التحقيق التمهيدي بشبهة التغاضي عن النشاط المحظور، مقابل تلقي رشاو.

وفي تفاصيل النازلة، أوقفت عناصر الدرك الترابي بجمعة “لالة ميمونة” سبعة أشخاص كانوا يتعاركون بالأسلحة البيضاء وأصيب بعضهم بجروح متفاوتة الخطورة، وأثناء نقلهم إلى المركز الترابي، أكد بعضهم أن سبب الخلاف عائدات العمل لصالح مهربين دوليين للمخدرات، بعد نقلهم كميات إلى منطقة شاطئية غير بعيد عن جماعة ابن منصور، مضيفين أن الوسيط المكلف بتشغيلهم لفائدة بارونات كبار، رفض منحهم ما بذمته، فتحول الخلاف من ملاسنات إلى مواجهات بالأسلحة البيضاء والحجارة.

وأوضح مصدر “الصباح” أنه فور إشعار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتصريحات الموقوفين، أمر بإحالة القضية على ضباط المركز القضائي للدرك الملكي من أجل استكمال الأبحاث التمهيدية. ووضع الموقوفون السبعة رهن تدابير الحراسة النظرية، إذ أكد أحدهم أن الشحنة انطلقت من محيط مركز للحراسة العسكرية البحرية وأمام أعين الجنود، ليأمر الوكيل ذاته أفراد البحث التمهيدي باستدعاء الجنود، الذين كانوا يشتغلون ليلة تهريب المخدرات المفترضة.

وأكد مصدر “الصباح” أن النيابة العامة التمست إيداع الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بسوق أربعاء الغرب، فيما يجري الاستماع إلى جنود الحراسة في حالة سراح مؤقت، ووجهت تعليمات بإجراء خبرات تقنية للتأكد من حقيقة التهريب السري للممنوعات خارج أرض الوطن، وفي حال تأكيد النتائج المتوصل إليها وجود شبهات قوية في تواطؤ أفراد الحراسة الليلية مقابل تلقيهم عمولات، وتقصيرهم عن أداء المهام الحساسة المنوطة بهم في حماية الشريط الساحلي من شبكات الاتجار في البشر والمخدرات، سيجد المشتبه فيهم من حاملي السلاح أنفسهم أمام اتهامات ثقيلة وعقوبات مشددة.

وأحال وكيل الملك بدوره الملف على قاضي التحقيق، قصد البحث في النازلة للوصول إلى حقيقة ادعاءات بعض الموقوفين في المواجهات المسلحة التي كانت السبب الرئيسي في فضح شبهة تكوين شبكة مختصة في تهريب المخدرات من قبل بارونات بالشمال.

وتأتي النازلة على بعد أسابيع من اعتقال جندي بمركز للحراسة من قبل أفراد المركز الترابي للدرك الملكي بمولاي بوسلهام، إثر ضبطه في حالة تلبس بالسطو على رزمة شيرا، بعدما رمى البحر كميات مهمة بالمنطقة.

عبد الحليم لعريبي