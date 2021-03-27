البراءة لأستاذة بالدريوش

قضت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، الاثنين الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الأستاذة (س.م)، المنسقة الإقليمية للأساتذة المتعاقدين، من التهم المنسوبة إليها.

وقررت المحكمة، عدم مؤاخذة الأستاذة بالمنسوب إليها، وتبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها من قبل النيابة العامة، والمتعلقة بالتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها. وبرأت الغرفة الجنحية بابتدائية دريوش المعنية بالأمر، وأوضحت في تعليلها أن المتهمة لم تكن ترغب من خلال دعوتها إلى التظاهر يوم 20 فبراير الاحتجاج ضد النظام أو تنظيم وقفة احتجاجية غير مرخصة، بل إن تدوينتها تنصرف إلى إخبار زملائها بأنها ستكون حاضرة معهم في إضراب تنسيقية المتعاقدين بفاس بحكم أنها أستاذة متعاقدة منذ 2018.

واعتبر دفاع المتهمة، خلال مرافعته أمام هيأة الحكم، أن الملف خال من وسائل الإثبات، وأن التدوينة التي نشرتها المعنية بالأمر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، لا تتضمن أي تحريض على التظاهر، وأنه من شروط المساهمة في الجريمة وقوع الفعل الجرمي بالفعل، في حين لم ينزل أي أحد يوم 20 فبراير إلى الشارع العام تلبية لنداء الأستاذة، كما اعتبر أيضا أن موكلته مارست حقا من حقوقها المتمثلة في حرية التعبير المكفول دستوريا وبمقتضى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. واحتفى العديد من الأساتذة وزملاء المعنية، ببراءة المقريني، عبر نشر صور لها على موقع التواصل الاجتماعي وإرفاقها بعبارات تشيد بالجهود التي تبذلها للحفاظ على المسار النضالي للتنسيقية دفاعا عن الحق في الترسيم والإدماج في الوظيفة العمومية.

جمال الفكيكي (الحسيمة)