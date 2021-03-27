900 متفرج بالمدرجات

قررت لجنة المسابقات داخل الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إجراء الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا بحضور الجمهور في العديد من المباريات القارية.

وحددت اللجنة ذاتها عدد الجمهور المسموح له بمتابعة مباراة موريتانيا والمغرب، التي تقام غدا (الجمعة) بنواكشوط، لحساب الجولة ذاتها، في 900 متفرج.

وذكر بلاغ ل”كاف” أن لجنة المسابقات، اضطرت إلى اتخاذ القرار، نظرا لتحسن الحالة الوبائية في عدد من الدول الإفريقية، ويبقى القرار النهائي بيد السلطات المحلية.

وحددت اللجنة نفسها، نسبة حضور الجمهور في 5000 في مباراة بوروندي وإفريقيا الوسطى، عن المجموعة الخامسة، و1000 لمباراة الكامرون وتوغو، و1500 في مباراة مدغشقر والنيجر، و30 في المائة نسبة حضور في مباراة نيجيريا وليسوتو، في ملعب يتسع لأزيد من 100 ألف متفرج.

وكانت الكنفدرالية الإفريقية سباقة لإعلان عودة الجمهور إلى المدرجات، رغم الجائحة، وشهدت مباريات “الشان» التي نظمت بالكامرون حضور نسبة كبيرة من المشجعين، بداية من مباريات الدور الثاني.

وعلمت “الصباح” أن وزارة الداخلية والسلطات المختصة رفضت السماح للجمهور بمتابعة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره البوروندي الثلاثاء المقبل بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الجولة السادسة.

ورغم أن الكنفدرالية الإفريقية أبلغت الاتحادات القارية بإمكانية السماح لعدد محدود من الجماهير من أجل متابعة منتخباتها في الجولتين المتبقيتين، فإن السلطات المغربية رفضت المقترح، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من فيروس كورونا المستجد.

ن. ك