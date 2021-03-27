إدانة هاتك عرض قاصر بالحسيمة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، متهما باغتصاب تلميذ بمؤسسة تعليمية بإمزورن بإقليم الحسيمة، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية.

وتعود تفاصيل القضية إلى مارس من السنة الماضية، عندما تقدمت والدة الضحية، بشكاية لدى المصالح الأمنية، ضد المتهم الذي يشتغل حارس أمن خاص بالمؤسسة التعليمية، التي يدرس فيها ابنها، بعد أن اشتكى لها من الأخير يقوم بهتك عرضه بغرفة كائنة بالمؤسسة ذاتها بشكل مستمر.

واتهمت الأم في شكايتها أيضا مربية ابنها المتابعة في حالة سراح، بتسليمه للمتهم من أجل ممارسة نزواته الجنسية عليه.

وجرى إيقاف المتهم وإحالته على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، الذي أحاله على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، فقرر متابعته في حالة اعتقال، موجها له تهمة هتك عرض قاصر باستعمال العنف وممن له سلطة عليه.

وبعد عدة جلسات استمرت سنة كاملة، قررت هيأة الحكم مؤاخذة المتهم، من أجل ما نسب إليه دون اعتبار ظرف ” من له سلطة عليه ” ومعاقبته على ذلك بست سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، كما قضت الغرفة ذاتها في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني نيابة عن قاصرها تعويضا مدنيا قدره أربعون ألف درهم وبأدائه أيضا لفائدة المرصد الوطني لحقوق الطفل في شخص ممثله القانوني تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى.

جمال الفكيكي (الحسيمة)