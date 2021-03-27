الصقلي في احتفالية يوم الشعر

شاركت الفنانة كريمة الصقلي، أول أمس (الثلاثاء)، في احتفالية اليوم العالمي للشعر المنظم بالتعاون مع أكاديمية الشعر العربي تحت شعار “الشعراء أجنحة السلام”، إذ قدمت فقرة فنية ضمن برنامج الحفل.

وعبرت الفنانة كريمة الصقلي عن سعادتها الكبيرة بتلقيها دعوة للمشاركة، إذ كتبت على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “شرف لي أن أحيي احتفالية اليوم العالمي للشعر بمنظمة الإيسيسكو بالرباط وأداء بعض من أعمالي الغنائية لكبار الشعراء في الأدب الصوفي رفقة عازف الناي الملحن رشيد زروال والعازف على آلة العود رشيد أبو الفتح”، مضيفة “أشكر الدكتور والكاتب الروائي عبد الإله بن عرفة وكل منظمي هذه التظاهرة الثقافية للدعوة الكريمة”.

وكانت بداية تألق الفنانة كريمة الصقلي سنة 1999، حيث شاركت في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدار الأوبرا بالقاهرة، ثم قدمت في ما بعد العديد من السهرات بأوربا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط، وذلك إلى جانب ثلة من العازفين العرب والأجانب.

وحظيت الفنانة كريمة الصقلي بعدة تتويجات من داخل المغرب وخارجه من بينها تكريمها من قبل مؤسسة السلطان بن علي العويس الثقافية بدبي وحصولها على الميدالية الذهبية للاستحقاق للجنة الوطنية للموسيقى من قبل مؤسسة سيدي مشيش العلمي وكذلك “خميسة” عن فئة الثقافة والفن.

أمينة كندي



