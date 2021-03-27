الأسود إلى موريتانيا دون الموساوي ولزعر

23 لاعبا في البعثة والعشب الاصطناعي يؤرق خاليلوزيتش

تراجع الطاقم التقني للمنتخب الوطني عن استدعاء حمزة الموساوي، لاعب المغرب التطواني، لمرافقة الأسود إلى موريتانيا في آخر لحظة، أول أمس (الثلاثاء).

وسافرت بعثة المنتخب الوطني إلى موريتانيا أمس (الأربعاء)، علما أن المباراة ستجرى غدا (الجمعة)، في الثامنة، ضمن تصفيات كأس إفريقيا.

وطلب رشيد بنمحمود، مساعد مدرب المنتخب المحلي، من الموساوي، في وقت سابق، الاستعداد لمرافقة المنتخب الوطني الأول، بعد أن تبين عدم إمكانية التحاق أشرف لزعر ببعثة المنتخب، مساء أول أمس (الثلاثاء).

ودخل الموساوي رفقة المنتخب المحلي في تجمع إعدادي، أول أمس (الثلاثاء)، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، إلا أن عدم التحاق لزعر بالمنتخب الأول، دفع خليلوزيتش إلى التفكير في بديل آخر، لتعويض غيابه، بعد أن كان بديلا لنبيل درار، الذي منعه فريقه بروج البلجيكي من الالتحاق بالمنتخب.

وضمت بعثة المنتخب الوطني 23 لاعبا، بعد أن منعت السلطات الإنجليزية أشرف لزعر، لاعب واتفورد الإنجليزي، من الالتحاق بالمنتخب الوطني.

وينهي المنتخب الوطني استعداداته لمباراة موريتانيا بخوض الحصة التدريبية الأخيرة بالملعب الرسمي، إذ ينتظر أن يضع فيها وحيد خاليلوزيتش آخر اللمسات، سواء على مستوى التشكيلة الأساسية، أو نظام اللعب.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل.

المرض يبعد الحجوي

ألمت وعكة صحية مفاجئة بحمزة الحجوي، نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء أول أمس (الثلاثاء)، حرمته من مرافقة وفد المنتخب الوطني إلى موريتانيا.

وساهمت كثرة انشغالات الحجوي في الآونة الأخيرة، في شعوره بإرهاق شديد، خاصة بعد المجهود الذي بذله في التنقل مع وفود المنتخبات الوطنية منذ دجنبر الماضي، وقادته إلى تونس والكامرون وموريتانيا، إضافة إلى التحضير للجمع العام للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، فضلا عن كثرة انشغالاته المهنية اليومية.

وترأس البعثة نور الدين البيضي، عضو المكتب المديري للجامعة.

زاكيني: جميع التحاليل سلبية

أكد سعيد زاكيني، طبيب المنتخب الوطني، أن نتائج تحاليل الكشف عن فيروس “كورونا”، التي خضع لها الأسود بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، كلها سلبية.

وأضاف زاكيني في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، أن جميع اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة، ولم يسجل أي إصابة في صفوفهم، مشيرا إلى أنهم شاركوا جميعا في الحصص الإعدادية المبرمجة.

وأوضح زاكيني أن اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة، وعلى أتم الاستعداد للمباراة، التي سيخوضونها أمام موريتانيا، غدا (الجمعة) بنواكشوط، لحساب تصفيات كأس إفريقيا للأمم.

وفرضت أرضية العشب الاصطناعية على وحيد خليلوزيتش برمجة حصتين إعداديتين بنواكشوط، من أجل منح فرصة استئناس اللاعبين بها، علما أن جل لاعبي المنتخب الوطني متعودون على اللعب فوق عشب طبيعي.

الحدادي: أعد بالتأهل

عبر منير الحدادي، الدولي المغربي والمحترف بإشبيلية الإسباني، عن سعادته الغامرة بتحقيق حلمه باللعب للمنتخب الوطني، بعد تأهيله أخيرا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال الحدادي في تصريحات للموقع الإلكتروني للجامعة، إنه لن يدخر جهدا من أجل تحقيق غايته الكبرى، المتمثلة في التأهل إلى نهائيات كأسي أمم إفريقيا بالكامرون والعالم بقطر 2022.

وأضاف الحدادي “أعد الجمهور المغربي بكسب هذا الرهان، وسنكافح لأجل ذلك، وأنا متأكد أننا سنتأهل للمونديال”.

من ناحية ثانية، أكدت “آس” الإسبانية أن الحدادي حقق أمنيته بعد سنوات من التظلم لدى “فيفا”، وبالتالي سيكون حاضرا في مباراة موريتانيا لتمثيل منتخب بلد والديه. وسبق للحدادي أن لعب للمنتخب الإسباني في مناسبة سابقة، قبل أن يستفيد من القانون الجديد، الذي يتيح للاعبين دون 21 سنة تغيير جنسياتهم الرياضية.

إنجاز: عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن