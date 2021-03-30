إصابة خطيرة لليبرون جيمس

تعرض النجم الأمريكي ليبرون جيمس، لاعب لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة، إلى إصابة خطيرة في الكاحل، أثناء مباراة فريقه أمام أتالانتا هوكس، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

والتحم جيمس مع سولومون هيل، لاعب أتالانتا هوكس، ليسقط على الأرض، صارخا من شدة الألم، في مشهد أبكى جماهير الفريق وبعض زملائه ولاعبي الفريق المنافس. وبعد تدخل الجهاز الطبي، عاد ليبرين للمباراة، غير أنه لم يقدر على الاستمرار، إذ من المقرر أن يخضع لعملية جراحية، تبعده عن الملاعب لمدة طويلة.

وملأت صور جيمس مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإصابة، إذ يعتبر من بين أشهر لاعبي كرة السلة في العالم، والذين يملكون قاعدة جماهيرية قياسية.

وحسب الطاقم الطبي لفريقه، من المنتظر أن يطول غياب ليبرون جيمس عن الملاعب، بسبب الإصابة.