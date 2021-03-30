الأكاديمية والفتح ينظمان دوريين

ينظم الفتح الرياضي وأكاديمية محمد السادس الدولية لكرة القدم دوريين، خلال الفترة الممتدة بين 7 و9 أبريل المقبل، لفائدة فئتي أقل من 20 سنة و17، بمشاركة أندية الرجاء والجيش الملكي والفتح وأكاديمية محمد السادس.

وعلمت «الصباح»، أن أكاديمية محمد السادس ستحتضن مباريات أندية فئة أقل من 20 سنة، على أن تجرى المباريات على شكل دوري، في الفترة المسائية، في الوقت الذي ينظم الفتح الرياضي دوري أقل من 17 سنة، بمشاركة الأندية ذاتها، على أن تجرى المباريات في الفترة الصباحية.

ويرغب الفتح وأكاديمية محمد السادس في الوقوف على استعداداتهما في الفئات الصغرى، قصد التحضير للمرحلة المقبلة من منافسات البطولة الوطنية، سيما أنهما يضمان أكبر عدد من اللاعبين، الموجودين في منتخبي الفتيان والشباب.

ومن المقرر أن يعرف الدوريان حضورا كبيرا، للعديد من المهتمين بالفئات الصغرى، في مقدمتهم مدربا منتخبي الفتيان والشباب، في إطار تتبع مستجدات اللاعبين، والوقوف على مؤهلات بعض العناصر، التي كانت تحت المراقبة، لحمل القميص الوطني.

ص. م