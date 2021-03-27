20 سنة لعصابة بالناظور

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالناظور، أخيرا، متهمين متابعين في حالة اعتقال، بـ20 سنة سجنا لكل واحد منهما.

وتوبع المتهمان بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المقرونة بالليل واستعمال السلاح والتعدد والعنف، إضافة إلى جرائم تعطيل المرور والانضمام إلى شبكة واتفاق وجد بهدف تسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني والمشاركة في النصب والاحتيال.

وبعد إحالتهما على المحكمة مباشرة بعد الانتهاء من مرحلة التحقيق التفصيلي، قررت الهيأة محاكمتهما، إذ تبين لها بعد الاستماع إلى أقوالهما والاطلاع على محاضر الشرطة القضائية، ضلوعهما في المنسوب إليهما، وقررت الإدانة بعقاب كل واحد منهما بعشر سنوات سجنا، مع تحميلهما الصائر تضامنا.

وأخرت الغرفة ذاتها، في اليوم نفسه، ملفا آخر يتابع فيه 12 شخصا ضمنهم أجنبي واحد، بتهم ثقيلة، تتمثل في جناية الانضمام إلى عصابة و اتفاق وجد بهدف تنظيم و تسهيل خروج أشخاص مغاربة و أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، وجنحتي المشاركة في حيازة وتصدير المخدرات للخارج بغرض الاتجار والاتفاق الجماعي، من أجل ارتكاب هذه الأفعال وخرق الأحكام، المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية.

جمال الفكيكي (الحسيمة)