حمل قاصر يفضح شبكة للاتجار بالبشر

الدرك يداهم خمس شقق للدعارة بنفوذ أمن سلا تقودها وسيطة مشهورة

أحال المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سلا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، شبكة للاتجار بالبشر، تقودها وسيطة لها سوابق في الدعارة والفساد والتحريض عليه والنصب، بعدما تفجرت فضيحة اغتصاب قاصر نتج عنه حمل وولادة. وتبين أن المتهمة الرئيسية مختصة في جلب واستدراج القاصرات والراشدات إلى خمس شقق من أوكارها بحي سيدي موسى، والتحريض على الفساد، وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير والوساطة في البغاء. وأمر الوكيل العام للملك قاضي التحقيق باستنطاق زعيمة الشبكة بجناية الاتجار بالبشر فيما يواجه شريكيها بتهمة المشاركة.

وأوضحت مصادر «الصباح» أن فضيحة حمل القاصر ووضعها مولودا، دفعت بها إلى تسجيل شكاية ضد والدها، متهمة إياه بافتضاض بكارتها وبارتكابه زنا محارم، لكن تعميق البحث الذي أمرت به النائبة المكلفة بخلية العنف ضد النساء بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، أثبت زيف ادعاءات الابنة، مقرة أنها أرادت توريط والدها بسبب معاملته القاسية معها، وأن الأمر يتعلق باستدراجها لمنزل بحي سيدي موسى بسلا من أجل ممارسة الجنس معها.

وضرب فريق من الدرك القضائي بقوة أوكار الدعارة الموجودة داخل النفوذ الترابي للمنطقة الأمنية بسلا المدينة، فتبين أن الوسيطة الشهيرة بـ «الشعيبية»، والمالكة للعديد من دور القوادة، هي المتورطة في الفضيحة.

واستنادا إلى المصادر عينها، عثر أفراد الضابطة القضائية على قاصر أخرى كانت تقدمها الوسيطة للزبناء، واتضح أن مغتصبها الأول بالوكر يوجد حاليا بسجن العرجات 2 ضواحي سلا. وبعدها اكتشف المحققون أن «الشعيبية» لها أوكار أخرى للدعارة تستقطب فيها الزبناء مقابل عمولات مالية، كما تكتري شققا لفائدة الباحثين عن ممارسة الجنس، وضبطوا شخصين مع الوسيطة يساعدانها في الجرائم المرتكبة.

وحسب معطيات توصلت إليها «الصباح» من استئنافية الرباط، أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الموقوفة وشريكيها على قاضي التحقيق، من أجل البحث معهم في جناية الاتجار بالبشر والمشاركة فيها، بعدما كيفت جرائم الوساطة في البغاء وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير والفساد والتحريض عليه نتج عنه حمل وولادة، إلى جناية الاتجار بالبشر.

وتبين للنيابة العامة أن الجرائم المرتكبة تكون جريمة الاتجار بالبشر وفقا للتعديلات الجديدة. وبعدما استنطقهم رئيس غرفة التحقيق أوليا، أمر بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني العرجات 2، قصد الشروع في استنطاقهم تفصيليا في الأسابيع المقبلة.

عبد الحليم لعريبي