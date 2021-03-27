التحقيق في سرقة سيارة

فتحت الضابطة القضائية للدرك بأوطاط الحاج، بحثا في سرقة سيارة عسكري متقاعد في ظروف غامضة، ليلة الأحد الماضي، من مكان ركنها بحي الحرشة. وكثفت بحثها عنها وسارقها، بناء على أوامر قضائية خاصة أمام ارتفاع حالات سرقة السيارات بالمنطقة، بعد سرقتين طالتا سيارتين بالحي نفسه وحي ملوية.

وتحدثت المصادر عن إضرام النار في سيارات في وقت سابق، قبل مفاجأة الجميع باختفاء سيارة العسكري دون أن يظهر لها أثر رغم البحث عنها قبل لجوئه لتقديم شكاية ضد مجهول، مطالبة المصالح الأمنية بتكثيف دورياتها حماية للأشخاص والممتلكات أمام ارتفاع معدل الجريمة بشكل غير مسبوق.

وتأتي هذه السرقة بعد ساعات قليلة من سرقة قطيع جمال بمنطقة النجود العليا المعروفة ب”الظهراء” بقيادة أوطاط الحاج، إثر استيلاء مجهولين في ظروف غامضة على 4 إبل لمالكها، لتنضاف هذه السرقة إلى سرقات مماثلة استهدفت معدات لجلب المياه من بئر بمنطقة العبد، ما يثير خوفا في صفوف المواطنين.

حميد الأبيض (فاس)