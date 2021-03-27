اغتصاب طفلة يطيح بفنان شعبي

استغل شهرته لاستدراج الضحية والاعتداء عليها وتخوفات حقوقيين من إرغام الأم على التنازل

اهتزت مراكش، مساء الاثنين الماضي، على وقع فضيحة جنسية مدوية، تمثلت في اغتصاب طفلة لا تتجاوز 12سنة على يد “بيدوفيل”، تبين أنه فنان شعبي.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن المتهم الخمسيني استغل شهرته بالمدينة الحمراء ووضعه الاعتباري وسنه، الذي يجعله خارج دائرة الشك، ليقوم باستدراج الضحية لممارسة شذوذه عليها، بعد التربص بها واستغلال براءتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن المتهم الموقوف متورط في اغتصاب الضحية القاصر، المزدادة في 2009، بعد استدراجها إلى منزله، الذي يستغله فضاء لإشباع مكبوتاته، بعيدا عن الأعين حتى لا تفتضح جرائمه. وأفادت مصادر متطابقة، أن “الفنان الشعبي” بعد نجاحه في استدراج الضحية القاصر بنهج حيلة لإدخالها إلى منزله، شرع في التحرش بها، وبعد رفضها ممارساته غير السوية تحول إلى مجرم، بعد أن شل حركتها وأحكم قبضته عليها ليعتدي عليها، دون مراعاة لسنها وبكائها وتوسلاتها.

وأوضحت المصادر، أن إيقاف المشتبه فيه تم بناء على شكاية تقدمت بها والدة الضحية، تتهم فيها الرجل الخمسيني باغتصاب فلذة كبدها، بعد التغرير بها واستدراجها إلى بيته، ما جعل المصالح الأمنية تستنفر عناصرها إلى عنوان المشتكى به وإيقافه.

وتم افتضاح جريمة الفنان الشعبي، بناء على إشعار الضحية القاصر والدتها بتعرضها لاعتداء جنسي، من قبل وحش آدمي لم يكن سوى الفنان، الذي يقطن بدرب الأحباس بحيالملاح بالمدينة القديمة، إثر معاينتها آثار دم على مؤخرتها، وهو ما جعل الأم تسرع نحو مصالح الأمن لتقديم شكاية في الواقعة الخطيرة. وساهم تكسير الضحية حاجز الخوف بإخبار والدتها بما تعرضت له من اعتداء رغم الموقف المحرج، وما تلاه من إسراع الأم بالتوجه إلى مصالح الأمن لتقديم شكاية ضد المشتبه فيه، في وضع حد لممارساته المشبوهة، وتفادي فراره، إذ انتقلت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة إلى منزل المشتكى به، ليتم اعتقاله واقتياده للتحقيق معه حول الأفعال المنسوبة إليه.

وبعد إيقاف المتهم تقرر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات الواقعة وخلفياتها وظروف وقوعها، في انتظار مواجهته بتصريحات الضحية.

وباشرت فرقة الشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الموقوف لكشف ملابسات القضية، ولتحديد ما إن كان له ضحايا آخرون قبل افتضاح أمره، في انتظار الانتهاء من التحقيقات لإحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لفائدة البحث والتقديم.

وعلمت “الصباح”، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن هناك محاولات من قبل عائلة المتهم لدفع والدة الضحية وأسرتها على التنازل عن الشكاية، والتراجع عن اتهاماتهم ضد الفنان الموقوف.

وفي هذا الإطار قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تلتمس فيها منه إعطاء أوامره لتعميق البحث في قضية اغتصاب القاصر، ومزاعم الابتزاز والضغط لأجل تنازل الطرف المدني، مشيرة إلى أنه لا يمكن التغاضي عن هذا السلوك، خاصة في قضايا انتهاك حقوق الأطفال والقاصرين.

محمد بها