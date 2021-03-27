سقوط مروج مخدرات بالجديدة

أحالت الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بالبئر الجديد التابع لسرية الجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، مبحوثا عنه بسبب عدة مذكرات بحث في مجال حيازة وترويج المخدرات، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة.

وأفادت مصادر «الصباح»، أن مصالح الدرك الملكي توصلت بخبر تردد المتهم، في عقده الثالث، المبحوث عنه من قبل الدرك الملكي بأحد السوالم ومصالح الأمن الوطني بالبئر الجديد، على الشريط الساحلي للمحارزة الساحل قصد ترويج المخدرات.

وجند رئيس المركز نفسه دورية دركية وترصدت للمتهم وعملت على إيقافه، مساء الأحد الماضي، وحجزت لديه كمية من مخدر الشيرا معدة للترويج. واقتادته إلى البئر الجديد ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

واسترسالا في البحث والتحقيق، انتقلت فرقة دركية إلى منزله الموجود بحي مشراف التابع لنفوذ الشرطة القضائية بالبئر الجديد، وبعد تفتيشه، تم العثور على كمية مهمة من مخدر الشيرا، قدرت في كيلوغرام ونصف.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)